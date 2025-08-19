Інтерфакс-Україна
Політика
19:50 19.08.2025

Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в "Євросолідарності"

2 хв читати
Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в "Євросолідарності"
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/19/

Санкції проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка були застосовані на підставі сфальсифікованих документів, повідомляє пресслужба політсили у вівторок з посиланням на перебіг судового процесу у Касаційній адміністративній палаті Верховного Суду, яка розглядає позов політика до президента України Володимира Зеленського.

Порошенко під час судового засідання заявив, що фальсифікації приховуються за грифом "для службового користування", внаслідок чого ні суспільство, ні навіть він сам не знає, за що отримав санкції. "Більше семи місяців розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності. Я маю обґрунтовану підозру фальсифікацій матеріалів, які були передані в Кабінет міністрів і РНБО. Передайте на сьомий місяць процесу оригінали матеріалів, на підставі яких були або свідомо зманіпульовані, або ви ввели в оману тих, хто готував і підписував рішення про санкції", – звернувся він до представників органів влади.

В політсилі заявляють, що представниця Зеленського у засіданні визнала внесення змін в Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції вже після його підписання, які вона назвала "технічними правками".

Адвокат Ігор Головань повідомив, що 31 липня набрало чинності Вінницького окружного адміністративного суду за позовом Порошенка до апарату РНБО та секретаря РНБО, яким встановлений факт незаконних змін в указі голови держави щодо санкцій. Суд також встановив, що чинне законодавство України не передбачає можливості виправлення помилок чи внесення змін до нормативно-правових актів, у тому числі рішень РНБО та Указів президента поза встановленою процедурою прийняття відповідного акту.

"Зокрема, встановлено, що в матеріалі, який був направлений в Указі з додатком, який був направлений на підпис президента, датований 12.02.2025 року, містилися помилки, зокрема, в ідентифікаційному коді Петра Порошенка було зазначено 11 цифр замість 10. Відповідно, судом встановлено обставину, що президентом було введено в дію Указ президента з додатком в редакції з помилкою", – сказав Головань.

Судом також встановлено, що РНБО витребувала назад додаток з помилкою в листі і направила 13-го числа інший текст. Таким чином було змінено текст указу.

Також зʼясувалось, що документи, які нібито лягли в основу рішення про санкції, посилаються на неіснуючу підозру Порошенку у справі Харківських угод.

Наступне засідання у цій справі призначене на 6 жовтня.

Теги: #суд #порошенко #фальсифікація #європейська_солідарність #санції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 19.08.2025
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 19 жовтня

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 19 жовтня

17:16 18.08.2025
Порошенко перед зустріччю Зеленського з Трампом: питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному

Порошенко перед зустріччю Зеленського з Трампом: питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному

16:28 18.08.2025
Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

15:15 16.08.2025
Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

20:57 15.08.2025
Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

18:46 15.08.2025
Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

19:41 14.08.2025
Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

15:27 14.08.2025
Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

16:35 13.08.2025
Народна депутатка з "Європейської солідарності" ініціює відкликання Мережка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Народна депутатка з "Європейської солідарності" ініціює відкликання Мережка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

15:35 12.08.2025
"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

ОСТАННЄ

Каллас: Путіну вірити не можна, тож Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Нардепи та експерти розходяться в оцінці перспектив зустрічі Зеленського з Путіним

Зеленський та прем'єр Норвегії домовились зустрітись найближчим часом

Зеленський та Кошта обговорили підготовку нового пакету санкцій проти РФ

Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА