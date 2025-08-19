Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в "Євросолідарності"

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/19/

Санкції проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка були застосовані на підставі сфальсифікованих документів, повідомляє пресслужба політсили у вівторок з посиланням на перебіг судового процесу у Касаційній адміністративній палаті Верховного Суду, яка розглядає позов політика до президента України Володимира Зеленського.

Порошенко під час судового засідання заявив, що фальсифікації приховуються за грифом "для службового користування", внаслідок чого ні суспільство, ні навіть він сам не знає, за що отримав санкції. "Більше семи місяців розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності. Я маю обґрунтовану підозру фальсифікацій матеріалів, які були передані в Кабінет міністрів і РНБО. Передайте на сьомий місяць процесу оригінали матеріалів, на підставі яких були або свідомо зманіпульовані, або ви ввели в оману тих, хто готував і підписував рішення про санкції", – звернувся він до представників органів влади.

В політсилі заявляють, що представниця Зеленського у засіданні визнала внесення змін в Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції вже після його підписання, які вона назвала "технічними правками".

Адвокат Ігор Головань повідомив, що 31 липня набрало чинності Вінницького окружного адміністративного суду за позовом Порошенка до апарату РНБО та секретаря РНБО, яким встановлений факт незаконних змін в указі голови держави щодо санкцій. Суд також встановив, що чинне законодавство України не передбачає можливості виправлення помилок чи внесення змін до нормативно-правових актів, у тому числі рішень РНБО та Указів президента поза встановленою процедурою прийняття відповідного акту.

"Зокрема, встановлено, що в матеріалі, який був направлений в Указі з додатком, який був направлений на підпис президента, датований 12.02.2025 року, містилися помилки, зокрема, в ідентифікаційному коді Петра Порошенка було зазначено 11 цифр замість 10. Відповідно, судом встановлено обставину, що президентом було введено в дію Указ президента з додатком в редакції з помилкою", – сказав Головань.

Судом також встановлено, що РНБО витребувала назад додаток з помилкою в листі і направила 13-го числа інший текст. Таким чином було змінено текст указу.

Також зʼясувалось, що документи, які нібито лягли в основу рішення про санкції, посилаються на неіснуючу підозру Порошенку у справі Харківських угод.

Наступне засідання у цій справі призначене на 6 жовтня.