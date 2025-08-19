Зеленський та прем'єр Норвегії домовились зустрітись найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили можливу архітектуру гарантій для України в контексті зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, а також спільні проєкти, зокрема в енергетиці; домовились зустрітись найближчим часом.

"Говорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України", - повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі у вівторок.

За його словами, прем'єр-міністр Норвегії відзначив, що "це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою об'єднаною навколо України. Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Українці захистили незалежність, Україна об'єднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців", - наголосив Зеленський.

"Зараз ми активно працюємо на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками коаліції охочих, дуже предметно – зі Сполученими Штатами, і це один з найбільших результатів Вашингтону", - зазначив Зеленський. "Вдячний усім, хто допомагає", - додав він.

"Звісно, обговорили наші двосторонні відносини з Норвегією: багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітись найближчим часом", - повідомив Зеленський.