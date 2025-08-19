Інтерфакс-Україна
17:43 19.08.2025

Зеленський та Кошта обговорили підготовку нового пакету санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою подальші спільні дії за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, а також підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Поговорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Щойно він провів засідання Євроради, присвячене підсумкам наших із європейськими колегами переговорів з Президентом Трампом у Вашингтоні. Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

За словами президента України, вони з Коштою обговорили результати засідання Євроради й подальші спільні дії. "Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу. Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом", - повідомив Зеленський.

"Також ми говорили про наші подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну", - наголосив очільник Української держави.

Він також зазначив, що окрему увагу було приділено "важливості єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху нашої країни до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів".

Раніше про розмову з Зеленським та запевнення у підтримці України з боку Євроради повідомив Кошта.

 

