Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Сигнал президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж заяви Владіміра Путіна з цього приводу, оскільки той не дасть жодних гарантій безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Передусім я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін не дасть ніяких гарантій безпеки", - сказав Зеленський під час заяв для медіа разом з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Він наголосив, що гарантії безпеки – це сильна армія, яку може дати лише Україна. Фінансування цієї армії може дати Європа, а зброю – внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які є лише в США.

Президент додав, що сигнали російської сторони про гарантії безпеки – це поки "просто слова".

"Те, про що ви говорите, мені здається, це сигнали російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, поки що це просто слова. І на рівні тристоронньої зустрічі готові говорити", - зауважив Зеленський.

16 серпня Трамп заявив, що під час переговорів із Путіним сторони обговорювали питання територіальних змін та гарантій безпеки для України і вже досягли значного прогресу. Так він відповів на запитання журналіста Fox News Шонна Ханніті, який зазначив, що ззовні ситуацію бачать так: у результаті можливі обміни територіями, Росія отримає більше, ніж мала раніше, а Україні потрібні гарантії безпеки, не пов’язані з НАТО.

Як повідомлялося 17 серпня, під час розмови президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів американська сторона запропонувала гарантії безпеки у форматі 5 статті без НАТО.