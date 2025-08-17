Інтерфакс-Україна
Політика
16:22 17.08.2025

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

2 хв читати
Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Сигнал президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж заяви Владіміра Путіна з цього приводу, оскільки той не дасть жодних гарантій безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Передусім я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін не дасть ніяких гарантій безпеки", - сказав Зеленський під час заяв для медіа разом з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Він наголосив, що гарантії безпеки – це сильна армія, яку може дати лише Україна. Фінансування цієї армії може дати Європа, а зброю – внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які є лише в США.

Президент додав, що сигнали російської сторони про гарантії безпеки – це поки "просто слова".

"Те, про що ви говорите, мені здається, це сигнали російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, поки що це просто слова. І на рівні тристоронньої зустрічі готові говорити", - зауважив Зеленський.

16 серпня Трамп заявив, що під час переговорів із Путіним сторони обговорювали питання територіальних змін та гарантій безпеки для України і вже досягли значного прогресу. Так він відповів на запитання журналіста Fox News Шонна Ханніті, який зазначив, що ззовні ситуацію бачать так: у результаті можливі обміни територіями, Росія отримає більше, ніж мала раніше, а Україні потрібні гарантії безпеки, не пов’язані з НАТО.

Як повідомлялося 17 серпня, під час розмови президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів американська сторона запропонувала гарантії безпеки у форматі 5 статті без НАТО.

Теги: #гарантії_безпеки #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 17.08.2025
Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

16:22 17.08.2025
Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

16:11 17.08.2025
РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

15:00 17.08.2025
Зеленський прибув до Єврокомісії

Зеленський прибув до Єврокомісії

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

08:12 17.08.2025
Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

00:20 17.08.2025
Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

20:24 16.08.2025
Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

16:04 16.08.2025
Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

13:54 16.08.2025
Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву з застереженням щодо укладання миру без урахування позиції України

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Інформації про зустріч Трампа та Путіна недостатньо для висновків - заступник голови фракції "Батьківщина"

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Путін переграв Трампа на переговорах - голова комітету Ради із зовнішньої політики

Болтон: Трамп не програв, але Путін явно переміг

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА