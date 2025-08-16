Інтерфакс-Україна
Політика
19:23 16.08.2025

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що РФ не має наміру припиняти війну найближчим часом. Свій висновок за результатами зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, Каллас опублікувала на платформі X в суботу.

"Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є надзвичайно важливою. ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі в Алясці. Однак сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", - написала Каллас на X.

"Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук. Він покинув Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств", - додала вона, відповідаючи на питання читачів під постом.

Каллас зазначила також, що США мають силу змусити Росію вести серйозні переговори, а ЄС співпрацюватиме з Україною та США, "щоб агресія Росії не увінчалася успіхом і щоб будь-який мир був стійким".

 

Теги: #сша #оцінка #каллас #рф

