Інтерфакс-Україна
Політика
14:06 16.08.2025

США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести розмову з воєнними злочинцями на рівних, відмовляючись від чіткого дотримання базових моральних принципів", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу, коментуючи результати зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна на Алясці. 

За словами народної депутатки, Путін отримав максимально теплий і прийом, і шану в наддержаві, яка ще донедавна забезпечувала спільну ізоляцію воєнного злочинця на Заході. Вона також підкреслила, що Путін відтягнув і без того дуже потенційну можливість запровадження санкцій.

"Війна триває… Маємо бути свідомі, що чарівних паличок нема, і зосередитися на боротьбі за виживання. Це про наше військо, про нашу економіку, а також про реальну, змістовну розмову з тими партнерами, які реально готові діяти", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

