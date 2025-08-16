Болтон: Трамп не програв, але Путін явно переміг

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що під час зустрічі президента США і Володимира Путіна в Анкориджі російський президент досяг значно більшого, ніж Трамп.

"Трамп не отримав нічого, окрім більшої кількості зустрічей. Путін, я думаю, пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що, на мою думку, завжди було його головною метою", – зазначив Болтон в інтерв’ю CNN.

За його словами, Путіну вдалося уникнути санкцій та загрози припинення вогню: "Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало", – наголосив Болтон.

Він також додав, що звернув увагу на стан колишнього президента США під час зустрічі. "Мені здалося, що Трамп виглядав там дуже втомленим. Я маю на увазі дуже втомленим, не розчарованим, а втомленим", – підкреслив він.