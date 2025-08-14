Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела розмову з латвійською колегою Евікою Сілінею, під час якої, зокрема, обговорила євроінтеграцію України та подальшу безпекову, оборонну та гуманітарну допомогу.

"Хороша розмова з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Подякувала Латвії за непохитну підтримку України та участь у Коаліції охочих. Латвія підтримує позицію президента України щодо неможливості розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС. Це критично для безпеки Південно-Східної Європи та Чорного моря. Обговорили подальшу безпекову, оборонну та гуманітарну допомогу. На власні очі бачу, як завдяки міжнародній допомозі відновлюється рідна мені Чернігівщина", – написала вона в Телеграмі у четвер.