"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

Фото: https://eurosolidarity.org/

"Європейська Солідарність" закликала голову Верховної Ради Руслана Стефанчука негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді голів фракцій та комітетів парламенту, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" звернулася до голови ВР із закликом негайно зібрати погоджувальну раду за участі керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій, на яку запросити міністра оборони, керівництво Генштабу, СБУ, СЗР для обговорення реальної ситуації на фронті та визначення першочергових оперативних кроків для посилення ЗСУ і забезпечення бойових підрозділів", - написала Геращенко у Телеграм у вівторок.

Народна депутатка впевнена, що напередодні зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін буде використовувати тактику активізації бойових дій, просування ворога, провокацій, тиску, деградації безпекової ситуації, аби застосовувати це як козирі на переговорах.

"Наші підрозділи мають бути посилені та мати все необхідне для оборони і захисту держави, ВР України в такий відповідальний час не може відпочивати і стояти осторонь питань безпеки держави. Час повертати субʼєктність парламенту", - наголосила Геращенко.