11:56 12.08.2025

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

Зростання напруги у стосунках України та Польщі організоване під російським впливом, вважає прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Наближається врегулювання української війни, тому Росія робить все, щоб розсварити Київ з Варшавою. Антипольські жести українців та нагнітання антиукраїнських настроїв у Польщі - це путінський сценарій, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди одними й тими ж самими", - написав Туск в соцмережі Х.

 

Теги: #польща #туск

