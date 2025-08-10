09:48 10.08.2025
Сибіга: Тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка спровокує подальшу агресію
Фото: https://mfa.gov.ua/
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка провокує подальшу агресію.
"Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його. Тільки сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Будь-яка поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах та цінностях", - написав він у соцмережі Х.
За словами Сибіги, Україна залишається відданою забезпеченню справедливого та міцного миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві, разом із партнерами зі США та Європи.