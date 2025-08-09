Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що чесне закінчення війни залежить саме від Росії.

"Має бути чесне закінчення війни. І саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

За словами президента, Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню та припинення вбивств.

"Тільки один суб'єкт цьому протистоїть. Це Путін. Його єдина карта на руках це можливість вбивати і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло", - наголосив Зеленський, підкресливши, що потрібна не пауза, а реальний тривалий мир.

"Не припинення вогню колись, там, потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив і я це абсолютно підтримав", - сказав він.