Інтерфакс-Україна
Політика
22:22 09.08.2025

Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

1 хв читати
Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що чесне закінчення війни залежить саме від Росії.

"Має бути чесне закінчення війни. І саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу. 

За словами президента, Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню та припинення вбивств.
"Тільки один суб'єкт цьому протистоїть. Це Путін. Його єдина карта на руках це можливість вбивати і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло", - наголосив Зеленський, підкресливши, що потрібна не пауза, а реальний тривалий мир.

"Не припинення вогню колись, там, потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив і я це абсолютно підтримав", - сказав він. 

Теги: #залежність #війна #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 09.08.2025
Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

22:25 09.08.2025
Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

22:24 09.08.2025
Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

17:37 09.08.2025
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

17:18 09.08.2025
Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

16:08 09.08.2025
Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

16:00 09.08.2025
Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

15:47 09.08.2025
Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

15:23 09.08.2025
Зеленський знов говорив із Макроном

Зеленський знов говорив із Макроном

15:00 09.08.2025
Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

ВАЖЛИВЕ

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

Вступ України до НАТО - фундаментальне питання безпеки для Польщі, заявляє голова Комітету із закордонних справ польського Сейму

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

ОСТАННЄ

Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Моббс: Вибір Трампа визначить долю України, США та світу

Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

Політики та експерти відзначають нереальність вимог РФ на тлі розмов про можливу зустріч Трампа з Путіним

Група нардепів зі "Слуги народу" внесла в Раду законопроєкт про звільнення міністрів за інтерпеляцією

Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

Заступниця голови фракції "Голос": РФ намагатиметься тягнути час

Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Поки немає ознак того, що Путін відмовився від своїх ультиматумів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА