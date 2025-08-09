Інтерфакс-Україна
Політика
20:15 09.08.2025

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Україна має залишатися вільною, а її кордони не можуть бути переміщені шляхом примусу та шантажу, вважає міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Путін не переміг Україну за 3 дні чи 3 роки. Його привели до переговорів підтримка України, санкції та українська мужність. Україна має залишатися вільною. Кордони держави не можуть бути переміщені шляхом примусу та шантажу", - написав він в соцмережі Х в суботу.

За його словами, хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін. "Чеська Республіка хоче миру, але Україна завжди повинна спочатку погодитися на його форму", - зазначив Ліпавський.

 

Теги: #україна #підтримка #чехія #мзс

