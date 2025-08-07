Політики та експерти відзначають нереальність вимог РФ на тлі розмов про можливу зустріч Трампа з Путіним

Засновник волонтерської групи "Народний тил", колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука припустив, що Володимир Путін вчергове вдався до спроби відмовити президента США Дональда Трампа вводити нові санкції проти РФ.

"Побоююсь, що Путін вигадав якісь "мирні ініціативи", аби дати Трампу привід не вводити "пекельні санкції". Насторожує той факт, що напередодні Пєсков прошепотів про "можливість тимчасової угоди про припинення завдання повітряних ударів", - написав Тука у Facebook за підсумками зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з Путіним у Москві.

У той же час радниця керівника Офісу президента України Вікторія Страхова відзначила, що навіть в разі такої домовленості Україна збереже можливість ударів по власній окупованій території.

"Повітряне перемир'я? Тобто я правильно розумію, що відсутність ударів по чужій території? У такому розкладі нехай живуть удари по Донецьку, Луганську та Криму. Боротися з терористами на своїй території – святе право на самозахист навіть за Конституцією США", - написала вона у Facebook, згадавши також і про нелегально збудований окупантами міст через Керченську протоку.

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко вважає, що за підсумками зустрічей у Москві і візії Вашингтону на завершення війни "від України вимагатимуть територіальних поступок".

"Тут Путін стоятиме на своєму, а світ не воюватиме за наші території і не готовий нанести такий санкційний удар по псевдо імперії, який зупинив би порушення кордонів і міжнародного права… Безумовно, Україна найбільше прагне миру, бо вбивають наших людей і руйнують наші міста. Але це має бути мир, а не капітуляція. А в Путіна "мир" читається поки що виключно як капітуляція Києва. Тут , на жаль, поки що нічого не змінилося", - написала вона в соцмережі Х.

У той же час старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш вважає, що Путін просто продовжує свою минулу стратегію затягування часу.

"Бла-бла-бла – Путін виставляє Трампа дурнем, і тягне час", - написав Еш в Х за підсумками зустрічі Віткоффа з Путіним.

Військовий блогер Кирило Сазонов вважає, що Путіну зараз не потрібні переговори, бо той вірить у прорив на фронті за 3-4 місяці. "Тому тягне час, дає обіцянки, але жодних угод не буде. Тому що Москва викочує нереальні умови. Що змінилося порівняно з учора? Та нічого. Просто в серці Трампа знову спалахнула надія. Вона скоро згасне і американський президент буде не просто злий, як зараз, він буде в сказі. І тоді бункерного щура чекають важкі часи", - написав він у Facebook.

Сазонов переконаний, що "Трамп явно не збирається ставити підтримку України та санкції на паузу і вдруге в цю пастку він не трапиться".

У той же час представник інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що російська економіка під дією санкцій вже дійшла до настільки небезпечного стану, що "Росія готова оголосити повітряне перемирʼя і не бити по Україні шахедами і ракетами тільки б задобрити Трампа". "Воно вже погано себе почуває. Інакше би так не боялось би додаткового удару по своїй економіці… Цікаво тільки, скільки в цій ініціативі російського бажання, а скільки ввічливих побажань від Індії і Китая, яким не дуже хочеться ескалювати торгівельні війни", - написав він.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак наголошує, що "сам процес переговорів від Росії - це гібридний елемент цієї війни". "Треба виходити із найбільш критичних сценаріїв, а не впадати у фантасмогоричну ейфоррію, що війна закінчиться через 24 години, 100 днів, 6 місяців. Розчарування - це теж зараз не наш союзник. Тому передчасно не зачаровувайтесь", - написав він.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар вважає, що після всіх останніх заяв Трампа, Путіна та інших очільників держав нічого не зміниться. "Не майте марних сподівань, відслідковуйте довгі тренди, а не короткі заяви, які завтра забудуть. Путін піде на переговори або тоді, коли Україна буде готова капітулювати, або тоді, коли не зможе далі вести війну. Перше, сподіваюся, не станеться ніколи. А друге ще не тепер", - наголосив він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про високі шанси на проведення зустрічі з Володимиром Путіним за підсумками поїздки його спеціального посланця Стіва Віткоффа до Москви, але відзначив, що раніше вже розчаровувався у спілкуванні з російською стороною.

"Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро", - сказав він.