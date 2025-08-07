Інтерфакс-Україна
Політика
14:44 07.08.2025

Заступниця голови фракції "Голос": РФ намагатиметься тягнути час

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Росія намагатиметься тягнути час, впевнена заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"росія налякана, що Трамп задушить її в економічних "обіймах" і тому вперше запросила сама Віткофа. Думаю, що рф зробила свою пропозицію президенту США Дональду Трампу і буде намагатися тягнути час і морочити голову Трампу знову. Вони у цьому профі", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи результати зустрічі спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами народної депутатки, зустріч президента України Володимира Зеленського, Трампа та Путіна відбудеться, але впевненості, що її результати приведуть до завершення війни, немає.

Теги: #війна #мир #переговори

