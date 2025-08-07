КМІС: 76% українців категорично відкидають план РФ для встановлення миру, 54% - готові прийняти спільний план Європи і України

Умовний мирний план Росії, який, між іншим, включає має суттєво скорочення Україною армії, відмову від членства в НАТО та передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, категорично відкидають 76% українців, можуть погодитися на вимоги Росії – 17%, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року.

У травні 2025 року КМІС досліджував ставлення українців до трьох варіантів мирних планів, у липні-серпні 2025 року, були повторно поставлені ці запитання для відстеження динаміки громадських настроїв.

Респондентам випадково обирався і зачитувався лише один із трьох варіантів-планів (для уникнення ефекту впливу порядку запитань).

Умовний план США: група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки; Росія зберігає контроль над окупованими територіями; США офіційно визнає Крим частиною Росії; Україна рухається до вступу до ЄС; США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Умовний план Європи і України: Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США; Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають; Україна рухається до вступу до ЄС; після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії.

Умовний план Росії: Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння; Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО; під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей; Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них; Україна рухається до вступу до ЄС; США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

"Так, 76% українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру (у травні було 82%).Можуть погодитися на вимоги Росії – 17% (ріст з 10% у травні). Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні (водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%). Спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%). Вважають цей план категорично неприйнятим – 30% (у травні – 35%)", - йдеться у дослідженні.

В регіональному вимірі у всіх регіонах населення категорично проти вимог Росії і лише незначна частина готова для миру прийняти її вимоги.

В розрізі того, як ставляться до мирних планів ті, хто довіряють/не довіряють президенту Зеленському, ті, хто не довіряють президенту, у дещо більшій мірі схильні приймати кожний з мирних планів. При цьому у випадку плану Росії хоча частка тих, хто готовий прийняти, також вища, але переважна більшість усе одно висловлюються категорично проти.

Коментуючи підсумки дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав: "Попри агресивні дії росіян на фронті та жорстокі повітряні атаки цивільних міст за останні декілька місяців, громадська думка українців у питаннях війни і миру принципово не змінилася. Українці, як і раніше, демонструють відкритість до перемовин і можливість хай і неохочого, але схвалення складних рішень. Проте абсолютна більшість продовжують відкидати вимоги до капітуляції (чим є російський Меморандум)".

Упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про сприйняття окремих мирних планів для завершення війни. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1 022 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року..

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для мирних планів, які розглядаються в цьому пресрелізі, реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з трьох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили 324-351 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.