Інтерфакс-Україна
Політика
19:37 06.08.2025

США можуть прийняти рішення щодо антиросійських санкцій вже сьогодні – Рубіо

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США можуть прийняти рішення щодо антиросійських санкцій вже сьогодні – Рубіо
Фото: https://www.facebook.com/

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що що пізніше в середу буде оголошено про те, чи будуть продовжені потенційні санкції проти Росії на цьому тижні, повідомляє Independent.

Рубіо повідомив, що він розмовляв зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і протягом дня матиме більше обговорень.

"Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні", - сказав Рубіо, відповідаючи на запитання, чи набудуть чинності санкції проти Росії пізніше цього тижня, додавши, що, ймовірно, незабаром будуть зроблені певні оголошення.

"Можливо, позитивні, можливо, ні", - додав він.

 

Теги: #сша #санкції #рф

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