19:37 06.08.2025
США можуть прийняти рішення щодо антиросійських санкцій вже сьогодні – Рубіо
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Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що що пізніше в середу буде оголошено про те, чи будуть продовжені потенційні санкції проти Росії на цьому тижні, повідомляє Independent.
Рубіо повідомив, що він розмовляв зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і протягом дня матиме більше обговорень.
"Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні", - сказав Рубіо, відповідаючи на запитання, чи набудуть чинності санкції проти Росії пізніше цього тижня, додавши, що, ймовірно, незабаром будуть зроблені певні оголошення.
"Можливо, позитивні, можливо, ні", - додав він.