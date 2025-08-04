РФ ефективна в гібридній війні, а її спецслужби працюють інтенсивніше за радянські, вважає президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел відзначає, що його турбує гібридна діяльність РФ в країнах Європи, зокрема Чехії, яка, на його думку, є ефективною.

"Ми зазвичай називаємо це гібридною війною. І Росія досить ефективна в цій гібридній діяльності в Європі. І вони дуже активні в усіх європейських країнах, включаючи Чеську Республіку", - сказав Павел в інтерв'ю BBC, опублікованому в понеділок.

За його словами, РФ інвестує в медіа-джерела, в соціальні мережі, результат чого проявився на виборах в Румунії та низці інших країн. "Це презентація статей, це вплив на деяких політиків, це підтримка деяких політичних партій. Вони зловживають відкритістю демократій, демократичної системи. Вони зловживають доступом до ЗМІ. Вони зловживають новими технологіями, штучним інтелектом та створюють віртуальну реальність у соціальних мережах, яка майже виглядає як справжні людські істоти, але насправді це фальшиві акаунти, якими керує штучний інтелект", - відзначив президент Чехії.

Павел відзначив, що після програшу в гонці озброєнь із Заходом росіяни обрали підхід, "що якщо ви не можете бути сильнішим за свого опонента, давайте спробуємо зробити його слабшим". "Це те, що вони роблять через шпигунство, через саботаж, через підривну діяльність, через кібератаки, через психологічні чи інформаційні операції чи дезінформаційні кампанії. Це те, що вони роблять дуже скоординовано", - відзначив він.

За словами президента Чехії, СРСР та росіяни "якщо були в чомусь дуже хорошими, то це була розвідка, шпигунство та іноземні служби". "Тож я думаю, що вони точно не зменшили свою діяльність у цих сферах, а навпаки, вони її посилили", - констатував Павел.

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