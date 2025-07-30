Інтерфакс-Україна
Політика
20:30 30.07.2025

Київрада вимагає від киян-мажоритарників з ВР пояснити голосування за знищення незалежності НАБУ і САП

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Київрада вимагає від киян-мажоритарників з ВР пояснити голосування за знищення незалежності НАБУ і САП

Депутати Київради звернулися до народних депутатів України, обраних за мажоритарними округами в місті Києві, пояснити, чому вони підтримали закон, який позбавляє незалежності НАБУ та САП. Столичні депутати також вимагають від них вжити всіх можливих заходів для відновлення незалежності антикорупційних органів. Про це повідомив співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець.

"Семеро народних депутатів, обраних до Верховної Ради по Києву, підтримали законопроект, яким обмежуються повноваження антикорупційних органів. Вважаю, що вони мають пояснити громаді, чому голосували за. Тому ми з колегами-депутатами Київської міської ради ініціювали звернення до них з вимогами: 1. Вжити всіх можливих заходів для скасування норм Закону №4555-ІХ та відновлення незалежності антикорупційних інституцій. 2. Публічно пояснити мотиви свого голосування за", - повідомив Дмитро Білоцерковець.

Звернення адресовано таким народним депутатам: Максим Перебийніс (212 округ), Артем Дубнов (213 округ), Леся Забуранна (216 округ), Анна Пуртова (221 округ), Богдан Яременко (215 округ), Олександр Юрченко (211 округ), Мар’яна Безугла (217 округ).

"Закон 4555-IX означає втрату демократичного орієнтиру України в очах європейських партнерів. Прийняття закону сигналізує Заходу небажання влади слідувати про європейському курсу, підтримувати демократичні цінності та співпрацю з Європою – що є особливо абсурдним на тлі 11-річної боротьби України з російською збройною агресією, відстоюючи свій європейський вибір та прагнучи демократичного майбутнього. Дія закону №4555-IX може також призвести до суттєвого скорочення фінансової допомоги, що є критично важливим у воєнний час. Ми, депутати Київської міської ради, є представниками інтересів територіальної громади м. Києва та всебічно зацікавлені у відстоюванні прав та інтересів представників територіальної громади столиці України", - йдеться у зверненні Київради. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП тягне Україну в авторитаризм. Він наголосив, що систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади.

 

Теги: #київрада #сап #набу

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