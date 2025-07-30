Інтерфакс-Україна
Політика
19:13 30.07.2025

Кличко про 8 млрд: влада мститься Києву

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Кличко про 8 млрд: влада мститься Києву
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Наміри влади забрати у столиці 8 млрд грн, призначених на допомогу ЗСУ, виплати бюджетникам, компенсацію проїзду та інші нагальні потреби міста, - це ще один цвях у місцеве самоврядування. Центральна влада намагається позбавити столицю ресурсів, щоб мати змогу тиснути на неї. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Віталія Кличка, завтра, 31 липня, "слуги народу" планують протягнути через Верховну Раду законопроєкт №13439-3 в другому читанні, який передбачає вилучення з бюджету столиці 8 мільярдів гривень. Це буде ще один цвях у місцеве самоврядування, заявив мер.

"Без жодного обґрунтування хочуть забрати гроші, які закладені, зокрема, на виплати вчителям і медикам; на ремонти шкіл, садочків і лікарень; на забезпечення найнижчої в країні ціни на проїзд у комунальному транспорті. А також — на підтримку Збройних Сил, реабілітацію військовослужбовців, виплати ветеранам і членам їх родин. З якою метою забирають кошти? Щоб тиснути на Київ. Щоб позбавити місто ресурсів. Це — чергова політична помста центральної влади киянам. Це ще один крок до згортання реформи з децентралізації, яка була однією з найуспішніших у країні", - заявив Віталій Кличко.

Він нагадав, що у 2023 році у громад вже вилучали частину бюджетних коштів посеред фінансового року. Половина цих коштів так і пролежала на рахунках Державної казначейськоі служби. А громади не змогли використати ці кошти на допомогу військовим, на потреби освіти, медицини, на утримання інфраструктури, зазначив Кличко.

Через черговий крок в бік згортання децентралізації Україна може втратити підтримку ЄС, попередив він.

"Влада забуває, що саме децентралізація є одним з головних чинників демократії. Й однією з базових вимог для європейської інтеграції України. Європа неодноразово наголошувала: демократична держава — це сильне місцеве самоврядування. І підтримуватимуть партнери саме таку Україну, яка дотримується принципів демократії. Через згортання реформ ЄС вже призупинив фінансування допомоги Україні", - нагадав мер.

Кличко звернувся до народних депутатів України не робити чергової стратегічної помилки.

"Не робіть ще однієї стратегічної помилки, як це вже відбулося під час голосування за фактичне знищення незалежності антикорупційних органів. Бо ціна подібних "рішень" - надто висока для майбутнього української держави! І ніякими штампованими повідомленнями в Telegram-каналах і в підконтрольних ЗМІ ви не поясните можливі для країни наслідки ні її громадянам, ні міжнародним партнерам, які від вмовлянь і застережень вже перейшли до дій", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що 16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3, який пропонує внести зміни до держбюджету "щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Теги: #київ #бюджет #кличко

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