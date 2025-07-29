У Кремлі взяли до відома останні заяви Трампа щодо припинення вогню в Україні

У Кремлі взяли до відома заяви президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для досягнення угоди між Україною і РФ з 36 до 10-12 днів, а також про те, що більше не зацікавлений у розмовах із Володимиром Путіним, пишуть росЗМІ.

"Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність до мирного процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков журналістам.

У відповідь на прохання прокоментувати слова Трампа про те, що йому більше не цікаві розмови з Путіним про Україну, представник Кремля заявив: "Я хотів би уникнути якихось оцінок. Ще раз повторюю, ми взяли до відома заяви президента Трампа".

Як повідомлялося, 28 липня Трамп заявив, що новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів. "Я зроблю новий дедлайн: 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причин чекати. 50 днів - я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ у разі, якщо Кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.

"Я дуже незадоволений Росією... Ми зробимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть як мінімум 100% тарифи", - заявив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня.