Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп погрожує введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.

"Я дуже незадоволений Росією... Ми будемо робити вторинні тарифи, якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть щонайменше 100% тарифи", - заявив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп також наголосив, що в першу чергу прагне закінчення війни.

"Це не моя війна. Я намагаюся вивести вас з неї. І ми хочемо, щоб вона закінчилася. Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, ні Тож, виходячи з цього, ми введемо вторинні мита, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Все дуже просто. І вони становитимуть 100 відсотків", - заявив він.