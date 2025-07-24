Інтерфакс-Україна
Політика
11:50 24.07.2025

"Євросолідарність" вимагає від уряду призначити головою БЕБ переможця конкурсу Цивінського - Геращенко

1 хв читати
"Євросолідарність" вимагає від уряду призначити головою БЕБ переможця конкурсу Цивінського - Геращенко
Фото: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від уряду призначити головою Бюро економічної безпеки переможця конкурсу на керівництво БЕБ Олександра Цивінського, наголосила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська солідарність" вимагає від уряду Зеленського - Свириденко негайно виконати норми закону і призначити переможця прозорого конкурсу на керівництво БЕБ головою Бюро. Наша фракція разом з колегами з "Голосу" зареєструвала відповідний проєкт постанови. На жаль, коаліція Слуг / ОПЖЗ відмовилася винести це на розгляд сесії", - написала Геращенко у четвер у Фейсбуці.

За словами народної депутатки, реформа БЕБ - це один з ключових маяків для МВФ і Ukraine Facility, від яких залежить євроінтеграція України та продовження підтримки з боку партнерів.

"Влада має негайно повернутися на шлях демократичного розвитку і євроінтеграційних реформ. Уряд зобовʼязаний почути країну і сьогодні призначити керівника БЕБ", - наголосила Геращенко.

Як повідомлялось, конкурсна комісія, до складу якої входили міжнародні експерти, на прозорому конкурсі визначила переможцем на посаду директора БЕБ Цивінського, але Кабінет міністрів відхилив цю кандидатуру.

Теги: #беб #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 24.07.2025
БЕБ завершило розслідування у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти"

БЕБ завершило розслідування у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти"

21:01 23.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

Комісія з добору директора БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

13:16 19.07.2025
Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

10:39 18.07.2025
Громадські організації закликали Кабмін призначити директором БЕБ переможця конкурсу Олександра Цивінського

Громадські організації закликали Кабмін призначити директором БЕБ переможця конкурсу Олександра Цивінського

17:55 17.07.2025
Порошенко розцінив заяви Свириденко та Проніна щодо підстав запровадження санкцій проти нього як свідчення їх фальсифікацій

Порошенко розцінив заяви Свириденко та Проніна щодо підстав запровадження санкцій проти нього як свідчення їх фальсифікацій

12:02 17.07.2025
Процедура по БЕБ була виконана відповідно до законів і нормативних актів - Свириденко

Процедура по БЕБ була виконана відповідно до законів і нормативних актів - Свириденко

14:41 16.07.2025
БЕБ викрило підпільне виробництво кави в Київській області, вилучило в злочинців елітний автопарк

БЕБ викрило підпільне виробництво кави в Київській області, вилучило в злочинців елітний автопарк

10:02 14.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

15:41 13.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії у понеділок

Комісія з добору директора БЕБ повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії у понеділок

12:32 12.07.2025
Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ

Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ

ВАЖЛИВЕ

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

ОСТАННЄ

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України

Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

Без санкційного тиску на РФ не буде прориву переговорних позицій від Росії – Подоляк

Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА