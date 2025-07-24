"Євросолідарність" вимагає від уряду призначити головою БЕБ переможця конкурсу Цивінського - Геращенко

Фото: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від уряду призначити головою Бюро економічної безпеки переможця конкурсу на керівництво БЕБ Олександра Цивінського, наголосила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська солідарність" вимагає від уряду Зеленського - Свириденко негайно виконати норми закону і призначити переможця прозорого конкурсу на керівництво БЕБ головою Бюро. Наша фракція разом з колегами з "Голосу" зареєструвала відповідний проєкт постанови. На жаль, коаліція Слуг / ОПЖЗ відмовилася винести це на розгляд сесії", - написала Геращенко у четвер у Фейсбуці.

За словами народної депутатки, реформа БЕБ - це один з ключових маяків для МВФ і Ukraine Facility, від яких залежить євроінтеграція України та продовження підтримки з боку партнерів.

"Влада має негайно повернутися на шлях демократичного розвитку і євроінтеграційних реформ. Уряд зобовʼязаний почути країну і сьогодні призначити керівника БЕБ", - наголосила Геращенко.

Як повідомлялось, конкурсна комісія, до складу якої входили міжнародні експерти, на прозорому конкурсі визначила переможцем на посаду директора БЕБ Цивінського, але Кабінет міністрів відхилив цю кандидатуру.