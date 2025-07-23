Інтерфакс-Україна
Політика
18:02 23.07.2025

Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України

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Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України
Фото: https://www.facebook.com/

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з представниками експертного середовища, що опікуються питаннями верховенства права, ситуацію довкола Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і пошук оптимальних рішень для подальшої співпраці та євроінтеграції України.

"Урядовець підкреслив вагомість зроблених кроків у сфері верховенства права за останнє десятиріччя. В цьому контексті він наголосив на важливості подальшої спільної роботи органів державної влади та громадськості з пошуку шляхів для збереження повної функціональності правоохоронної та антикорупційної систем, а також з відкриття переговорних кластерів, імплементації Дорожніх карт трансформацій на шляху до ЄС та забезпечення прозорості усіх процесів", - цитує Качку Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Згідно повідомлення, сторони погодили необхідність подальшої координації та комунікації для напрацювання рішень, що дозволять зміцнити роботу антикорупційної інфраструктури й попередити потенційні загрози.

Зазначається, що участь у зустрічі взяли експерти громадських організацій, зокрема Центр демократії та верховенства права, Фундація DEJURE, Адвокат майбутнього, Центр політико-правових реформ, ZMINA, Центр прав людини, Українська правова ĸонсультативна група, Коаліція Реанімаційний пакет реформ, Лабораторія законодавчих ініціатив, Transparency International Ukraine, Антикорупційний штаб, EasyBusiness.

В Офісі додали, що ці організації входять до робочих груп із підготовки переговорних позицій України за Розділом 23 "Верховенство права та основоположні права та свободи". 

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.

23 липня віцепремʼєр Качка в розмові з генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Гертом Яном Копманом заявив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, а також наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом.

Теги: #качка #сап #набу #обговорення

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