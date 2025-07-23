Інтерфакс-Україна
Політика
16:46 23.07.2025

Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

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Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко стверджує, що документи, на підставі яких, згідно відповіді голови Служби державного фінансового моніторингу Філіпа Проніна, було ухвалене рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про санкції щодо нього, повторюють публікації українського політика і юриста Андрія Портнова, убитого в Іспанії 21 травня, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Нарешті ми отримали лист голови Служби державного фінансового моніторингу, пана Проніна, з якого нібито мали почути шокуючі подробиці виведення за кордон коштів моїм благодійним Фондом, який надав допомоги Збройним силам України… Все, що написано в цьому листі, я вже чув. Я не забув 2019-й рік. Дослівний копі-паст змісту цього листа – це телеграм-канал Портнова. У листі Фінмоніторингу немає жодної цифри, немає жодної дати. Там є інтернет-публікації видання "Закон і бізнес", - сказав Порошенко під час виступу у Верховному суді в середу.

З огляду на це політик висловив переконання, "що ідейним натхненником, архітектором, організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є пан Портнов".

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Його застрелили в спину, коли він збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.

2 червня співголова фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко розповіла, що фракція ініціювала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів впливу Портнова на судову систему і правоохоронні органи і чекає в цю комісію представників від всіх фракцій українського парламенту.

13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

Теги: #європейська_солідарність #рнбо #порошенко #санкції

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