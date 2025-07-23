Інтерфакс-Україна
Політика
16:10 23.07.2025

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

1 хв читати
Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ
Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ.

"Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Анкарі.

Єрмак у своєму телеграм-каналі повідомив, що під час зустрічі сторони скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі.

"Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з росією. Скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі, яку проведе сьогодні українська делегація з російською стороною", - написав Єрмак.

Теги: #єрмак #ердоган #розмова #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 23.07.2025
Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

16:58 23.07.2025
Українська делегація перед зустріччю з делегацією РФ зустрілась з Ердоганом, його радником та главою МЗС - Умєров

Українська делегація перед зустріччю з делегацією РФ зустрілась з Ердоганом, його радником та главою МЗС - Умєров

15:57 23.07.2025
Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі

Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі

14:25 23.07.2025
Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

20:00 22.07.2025
Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

15:29 22.07.2025
МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

13:32 22.07.2025
Міністри оборони України та Румунії обговорили підготовку українських військових і пілотів

Міністри оборони України та Румунії обговорили підготовку українських військових і пілотів

16:44 21.07.2025
Багами відмовили РФ в роботі тіньового танкерного флоту під їх прапором – Єрмак

Багами відмовили РФ в роботі тіньового танкерного флоту під їх прапором – Єрмак

16:35 21.07.2025
Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

16:17 21.07.2025
Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

ВАЖЛИВЕ

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

ОСТАННЄ

Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

Без санкційного тиску на РФ не буде прориву переговорних позицій від Росії – Подоляк

Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

Блокування звернення до США мало критичні наслідки для України - Порошенко

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА