Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ.

"Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Анкарі.

Єрмак у своєму телеграм-каналі повідомив, що під час зустрічі сторони скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі.

"Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з росією. Скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі, яку проведе сьогодні українська делегація з російською стороною", - написав Єрмак.