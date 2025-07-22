Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

Серед тих, що утрималися від голосування за законопроєкт, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), один із його авторів - нардеп Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу").

Як свідчать дані голосування, що оприлюднені на сайті українського парламенту, утримались від голосування ще три депутати з цієї фракції - Федір Веніславський, Георгій Мазурашу, Петро Павловський. Не голосували за законопроєкт також 15 нардепів фракції, серед яких Галина Янченко, Андрій Герус, Ольга Василевська-Смаглюк, Татьяна Циба. Були відсутні під час голосування 24 народних депутатів фракції, зокрема Анастасія Радіна, Єгор Чернєв, Олена Шуляк, Марина Бардіна.

Проти законопроєкту проголосували троє "слуг народу": Ганна Бондар, Дмитро Гурін та Роман Грищук. Загалом 185 народних депутатів фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт.

Три нардепи фракції "Європейська солідарність" - Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв та Ніна Южаніна - підтримали законопроєкт. Проти проголосували 9 народних депутатів, серед них Михайло Бондар, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Софія Федина, Іванна Климпуш-Цинцадзе. Утримались під час голосування Максим Саврасов, Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз, Олег Синютка. Не голосували Марія Іонова та Степан Кубів. 8 нардепів із "Європейської солідарності" були відсутні.

15 народних депутатів фракції "Батьківщина" підтримали законопроєкт, серед них лідер політичної сили Юлія Тимошенко, а також Сергій Власенко, Іван Крулько. Не голосував за законопроєкт Сергій Тарута. 9 парламентаріїв були відсутні в залі засідань парламенту, зокрема Людмила Буймістер, Андрій Кожем’якін, Сергій Соболєв, Григорій Немиря.

У фракції "Голос" законопроєкт підтримала Тамила Ташева, утрималися - Андрій Осадчук, Юлія Сірко та Володимир Цабаль. Не голосували 8, зокрема Ярослав Железняк, Роман Костенко, Ярослав Юрчишин, Інна Совсун. Були відсутні - 8.

18 членів депутатської групи "Платформа за життя та мир" підтримали законопроєкт, троє були відсутні.

В депутатській групі "Довіра" 17 підтримали законопроєкт, 2 були відсутні.

10 народних депутатів групи "За майбутнє" проголосували за законопроєкт, 7 були відсутні.

В групі "Відновлення України" 10 - за, 7 - відсутні.

Серед позафракційних проголосували за законопроєкт 5 народних депутатів, зокрема голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, Мар'яна Безугла. Проти був лише один - Гео Лерос. Не голосували 6 парламентарів, були відсутні - 8.

Як повідомлялось, у вівторок Верховна Раду обмежила незалежність НАБУ та САП.

За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні і в цілому проголосувало 263 народних депутатів.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт та направив його на підпис президенту.