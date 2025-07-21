Інтерфакс-Україна
Політика
19:57 21.07.2025

ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

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ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

ЄС і США, як і раніше, не подолали основних розбіжностей на переговорах про укладення торговельної угоди, передає в понеділок Bloomberg із посиланням на джерела.

"Чиновники в Брюсселі готові змиритися з незбалансованою угодою на користь США, якщо це буде потрібно для того, щоб зрушити справу з мертвої точки до кінцевого терміну 1 серпня. Але за словами осіб, обізнаних із питанням, сторонам ще тільки належить домогтися вирішального прориву, попри переговори, що відбулися минулого тижня у Вашингтоні", - інформує агентство.

За інформацією джерел, одночасно з тим влада ЄС веде приготування на випадок, якщо Євросоюз і США не зможуть укласти угоду. Очікується, що в ЄС почнуть розробляти план дій для такого сценарію подій, однак будь-яке рішення щодо заходів у відповідь потребуватиме згоди вищого керівництва Євросоюзу.

За словами співрозмовників агентства, тепер США, мабуть, домагаються універсальних мит, вищих за 10%, майже на всю продукцію ЄС, за винятком деяких категорій медичного обладнання, ліків, алкогольної продукції та промислового обладнання.

Джерела попередили, що можливість будь-якої угоди ЄС і США залежить від американського президента Дональда Трампа, але його позиція неясна.

За даними Bloomberg, наразі всі категорії американських мит уже зачіпають товарів ЄС на 380 млрд євро - 70% експорту Євросоюзу до США.

12 липня Трамп оголосив про плани ввести 30-відсоткові мита на товари з країн ЄС. "З 1 серпня ми стягуватимемо з товарів із країн ЄС мито всього в 30% для того, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", - написав Трамп у посланні, адресованому Брюсселю.

Пізніше американський міністр торгівлі Говард Латнік наголосив, що влада США не планує надавати ЄС нового дедлайну для укладення угоди щодо спірних торговельних питань. Латнік також запевнив, що і після введення таких мит переговорний процес з ЄС, за бажання, можна буде продовжити.

 

Теги: #ситуація #торгівля #єс #сша

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