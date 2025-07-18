Україна має унікальний досвід в протидії кібератакам Росії і зміцнюватиме колективну стійкість партнерів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна має намір ділитися з країнами-партнерами досвідом у протидії гібридним загрозам та кібератакам з боку РФ для посилення спільної безпеки, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми висловлюємо повну солідарність з ЄС, Великою Британією та іншими міжнародними партнерами, на яких спрямовані постійні гібридні кампанії Росії. Україна має унікальний досвід у протидії гібридним загрозам та кібератакам Росії. Тісно співпрацюючи з нашими партнерами, ми продовжуватимемо робити свій внесок, зміцнюючи нашу колективну стійкість до кіберзагроз та посилюючи нашу спільну безпеку", - написав Сибіга в соцмережі Х у п'ятницю.

Свій пост він написав у відповідь на допис верховного представника Європейського союзу Каї Каллас про те, що гібридні атаки РФ не залишаться без відповіді і ЄС разом з Великою Британією та партнерами "продовжить вживати скоординованих заходів, зокрема за допомогою санкцій".