Інтерфакс-Україна
Політика
20:38 18.07.2025

Україна має унікальний досвід в протидії кібератакам Росії і зміцнюватиме колективну стійкість партнерів

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Україна має унікальний досвід в протидії кібератакам Росії і зміцнюватиме колективну стійкість партнерів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна має намір ділитися з країнами-партнерами досвідом у протидії гібридним загрозам та кібератакам з боку РФ для посилення спільної безпеки, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми висловлюємо повну солідарність з ЄС, Великою Британією та іншими міжнародними партнерами, на яких спрямовані постійні гібридні кампанії Росії. Україна має унікальний досвід у протидії гібридним загрозам та кібератакам Росії. Тісно співпрацюючи з нашими партнерами, ми продовжуватимемо робити свій внесок, зміцнюючи нашу колективну стійкість до кіберзагроз та посилюючи нашу спільну безпеку", - написав Сибіга в соцмережі Х у п'ятницю.

Свій пост він написав у відповідь на допис верховного представника Європейського союзу Каї Каллас про те, що гібридні атаки РФ не залишаться без відповіді і ЄС разом з Великою Британією та партнерами "продовжить вживати скоординованих заходів, зокрема за допомогою санкцій".

 

Теги: #кібербезпека #єс #рф #мзс

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