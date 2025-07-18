Євроінтеграційні реформи мають посідати провідне місце в порядку денному нового уряду - голова комітету Ради

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Євроінтеграційні реформи мають посідати провідне місце в порядку денному нового уряду нарівні з безпековими питаннями, вважає голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Глибоко переконана, що євроінтеграційні реформи мають бути серед пріоритетів уряду поряд із безпековими питаннями. Нам потрібні ці зміни, щоб ефективніше розпоряджатися наявними ресурсами, щоб вижити. Натомість цементування нинішньої неефективності й вказування пальцем на європейців, перекладання відповідальності на наших зовнішніх партнерів і за забезпечення війська, і за непросування європейської інтеграції ні до чого доброго не приведе", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За її словами, ситуація в країні свідчить про наявність суттєвих проблем з верховенством права.

"Тож якщо уряд напрацював дорожню карту для відкриття першого кластеру "Основи", то її треба втілювати вже, не чекаючи відкриття (переговорів про членство України в Європейському Союзі – ІФ-У). Це треба насамперед нам. Дуже сумніваюся, що з міністром юстиції Галущенком це буде реально зробити. І це викликає великі питання стосовно реальних планів рухатися в ЄС, бо йдеться про базу для інвестицій, економічного зростання – усього того, про що говорив Зеленський у парламенті представляючи нову прем’єрку. Без прозорості, підзвітності, без справді незалежних правоохоронних і антикорупційних органів не буде ніякого розвитку і в інших сферах", - наголосила народна депутатка.

Вона наголосила, що Юлія Свириденко у день свого призначення на посаду прем'єрки згадала у своєму виступі в Верховній Раді європейську та євроатлантичну інтеграцію як речі, на які звертатиме особливу увагу.

"Однак дилетантське об’єднання важливих міністерств свідчать про протилежне. Якщо вже вони вирішили їх об’єднувати, то критично важливо не втратити спроможність виробляти політики в сільському господарстві та екології – найважчих сферах у переговорах з ЄС", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

На думку голови комітету, Україні також потрібен інституційний механізм євроінтеграції, щоб не повторювати практику, коли під конкретного віцепрем’єра створювали в Мін’юсті додаткові компетенції, а зараз ці функції слід повертати до секретаріату Кабінету Міністрів України.

"Механізм має бути сформований і закріплений на рівні закону. Усе інше – несерйозне і неефективне", - вважає народна депутатка.

Климпуш-Цинцадзе позитивно оцінює наміри голови уряду щодо розвитку внутрішнього виробництва озброєння, дерегуляції та підтримки бізнесу. Водночас вона висловила здивування, чому аналогічні кроки не були здійснені попереднім Кабміном.

"Добре, що Свириденко ставить задачу нарощування внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів, дерегуляцію, максимальне сприяння бізнесу. Але незрозуміло, чому попередній уряд цього не робив? Майже всі його члени залишилися на посадах. Чому раптом вони робитимуть те, на що не спромоглися за минулі 5 років?" - зазначила народна депутатка.