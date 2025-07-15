Сенат США гальмує розгляд пакета санкцій проти Росії – ЗМІ

Після того як президент Дональд Трамп пообіцяв вжити у понеділок заходів стосовно Росії, законопроект Сенату перебуває у підвішеному стані, повідомляє Politico.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив у понеділок, що він не буде просувати пакет санкцій проти торгових партнерів Росії після того, як президент Трамп вказав, що готовий діяти самостійно пізніше цього літа у разі, якщо президент Росії Володимир Путін не піде на мирні домовленості з Україною.

"Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити дещо з цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, щоб просунути законопроєкт, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові", - сказав Тун журналістам.

Законопроект, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом (республіканець) і Річардом Блюменталем (демократ), який має 85 співавторів у Сенаті, дасть Трампу змогу запровадити вторинні тарифи на рівні щонайменше 500% на імпортні товари з таких країн, як Китай, Бразилія та Індія, які досі торгують з Росією.

Він також дасть Трампу можливість підвищити тарифи на решту американського імпорту з Росії щонайменше до 500%, що, ймовірно, матиме меншу силу, ніж вторинні тарифи, через попередні санкції, які вже значно скоротили торгівлю з Москвою.

Тун припустив, що погроза Трампа запровадити вторинні тарифи у розмірі 100% проти Росії у разі, якщо угоду про припинення вогню не буде підписано протягом 50 днів, означає, що Сенату більше не потрібно буде ухвалювати законопроект Грема-Блюменталя.

"Ми спробуємо зробити все можливе, щоб ... скоординувати стратегії з Білим домом, очевидно, з Палатою представників. Таким чином, ми будемо готові до роботи за хвилину", - наголосив Тун.

Дії в Палаті представників також видаються малоймовірними після висловлювань Трампа. Відповідаючи на запитання, чи буде ухвалено законодавство про санкції до того, як Палата представників піде на літні канікули, лідер більшості Стів Скаліс сказав: "Не зараз".

Він припустив, що односторонні дії Трампа можуть взагалі унеможливити прийняття окремого законопроєкту про санкції: "Якщо хтось і зможе посадити Путіна за стіл переговорів, щоб він нарешті погодився на мир, то це президент Трамп".

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/07/14/trump-threatens-tariffs-on-russias-trading-partners-to-pressure-putin-00452131