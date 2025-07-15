Інтерфакс-Україна
Політика
11:33 15.07.2025

Каллас сподівається на прийняття нового пакету санкцій проти Росії "сьогодні-завтра"

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Каллас сподівається на прийняття нового пакету санкцій проти Росії "сьогодні-завтра"
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас висловила сподівання, що 18-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений найближчим часом, повідомляє Tagesschau.

"Ми дуже, дуже близькі. Ми сподіваємося, що ми ухвалимо 18-й пакет санкцій сьогодні або завтра", - сказала вона перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, наголосивши однак, що попереду ще "дуже багато роботи".

Пакет передбачає подальші заходи проти окремих осіб та організацій, а також проти тіньового флоту, який Москва використовує для обходу нафтового ембарго, накладеного на неї саму, і щодо якого досі не вдалося досягти згоди через прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Останній роздратований планом Єврокомісії повністю заборонити імпорт російського газу і хоче використати своє право вето, щоб домогтися поступок.

Ще одним пунктом суперечок є коригування верхньої межі ціни на нафту, що має на меті зменшити доходи Росії в енергетичному секторі.

"Ми працюємо над цим питанням", - сказала Каллас.

 

Теги: #санкції #єс #каллас

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