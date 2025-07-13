Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, про що написав у офіційному телеграм-каналі в неділю.

"Уряд підготував оновлення державної підтримки наших людей. Готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів України", - написав Зеленський у Телеграм.

За словами глави держави триває реалізація ініціативи щодо пакунка школяра – майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи.

"Є фінансова основа й для забезпечення безкоштовного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Окрім модернізації соціальних виплати президент та прем'єр-міністр обговорили реалізацію запланованих рішень на підтримку та захист підприємництва, а також - масштабування програм вітчизняного виробництва зброї.

"Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України", - йдеться в повідомленні.

"Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади", - зазначив Зеленський.

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