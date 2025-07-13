ЄС до серпня не запроваджуватиме мит проти США - фон дер Ляєн

ЄС до 1 серпня не запроваджуватиме мита на американські товари, сподіваючись на те, що найближчими тижнями вдасться вирішити суперечки з Вашингтоном, заявила в неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"США надіслали нам листа, в якому йдеться про заходи, що набудуть чинності в майбутньому, якщо сторони не знайдуть розв'язання спірних питань. Ми, зі свого боку, продовжимо до серпня паузу в тому, що стосується наших контрзаходів", - наводять її слова європейські ЗМІ.

Фон дер Ляєн зазначила, що при цьому Брюссель продовжить підготовку торгових контрзаходів на випадок, якщо з Вашингтоном не вдасться домовитися.

Вона зазначила, що Єврокомісія воліла б знайти рішення торговельних суперечок зі США. "Це, як і раніше, наш пріоритет. І ми використовуємо (для переговорів зі США – ІФ-У) час, що залишився у нас до 1 серпня", - додала глава Єврокомісії.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір 1 серпня запровадити мита в 30% на продукцію з ЄС. Він буде готовий відмовитися від цього плану в разі досягнення торговельної угоди з Євросоюзом.