Інтерфакс-Україна
Політика
07:52 13.07.2025

ЄС скликає екстрену зустріч у відповідь на тарифний удар Трампа, лідери вимагають жорстких заходів

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ЄС скликає екстрену зустріч у відповідь на тарифний удар Трампа, лідери вимагають жорстких заходів

Європейські лідери та промислові кола рішуче відреагували на заяву президента США Дональда Трампа щодо запровадження з 1 серпня 30% тарифів на імпорт товарів з ЄС, що стало значним посиленням порівняно з чинним базовим збором у 10%, повідомляє Euractiv.

За інформацією видання, рішення викликало обурення серед лідерів країн-членів ЄС, які закликають до негайної та жорсткої відповіді з боку Брюсселя. Європейські дипломати проведуть екстрену зустріч у неділю для обговорення заходів

Голова комітету Європарламенту з питань торгівлі Бернд Ланге назвав дії Вашингтона "зухвалими і ляпасом" та заявив, що контрзаходи мають набути чинності вже у понеділок.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Єврокомісію рішуче захищати інтереси ЄС, якщо домовленості не буде досягнуто до 1 серпня.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес наголосив на силі єдиного ринку, а прем’єр Італії Джорджія Мелоні висловила сподівання на уникнення ескалації.

Угорщина розкритикувала Єврокомісію, заявивши, що тарифи слід було знизити після повернення Трампа.

"Тим часом представники європейської промисловості попереджають про серйозні наслідки нових мит. Федерація німецької промисловості (BDI) назвала заяву Трампа "тривожним дзвінком" і закликала до швидкого знаходження рішення, аби уникнути подальшої ескалації. За офіційними даними, німецький експорт до США вже знизився до найнижчого рівня з березня 2022 року", - зазначено в повідомленні.

Особливої шкоди зазнає харчова промисловість, зокрема виноробний сектор. Італійська виноробна асоціація UIV заявила, що нові тарифи можуть спричинити ембарго на 80% італійського винного експорту до США. "Це – найтемніша сторінка у відносинах між двома історичними союзниками", – заявив президент UIV Ламберто Фрескобальді.

 

Теги: #зустріч #мита #єс #сша

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