Кличко заявив про наростання тоталітарних тенденцій в Україні

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тоталітарних тенденцій в Україні та використання правоохоронної системи для придушення інакодумства. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти - все це відбувається під прикриттям воєнного стану, війни. Ця пекельна машина набирає обертів. І тоталітаризмом тхне, насправді, все сильніше", - написав Кличко.

За словами міського голови, мова йде про політичні переслідування опонентів, представників місцевого самоврядування, критично налаштованих експертів, журналістів та громадських активістів.

"В умовах, коли ключовий виклик - збереження державності країни, правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями", - зазначив він.

Кличко закликав до реального об’єднання суспільства задля протидії зовнішній агресії, наголосивши на необхідності збереження демократичних принципів.

"Від краю цієї прірви потрібно відійти. І про єднання не у зверненнях говорити, а реально об’єднувати всі сили, суспільство, всім разом боротися з агресором. Не знищуючи закон і демократію в своїй країні. Не втрачаючи часу. Аби не прокинутися запізно…", - підсумував Кличко.