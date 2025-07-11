Рубіо про зустріч Трампа та Сі: "Я думаю, що шанси високі"

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Куала-Лумпурі (Малайзія) заявив, що ймовірним є проведення саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Bloomberg.

Рубіо охарактеризував свою зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І як "дуже конструктивну і позитивну" і зазначив, що "обидві сторони мають сильне бажання" провести саміт на вищому рівні.

"Обидві сторони мають сильне бажання це зробити", – заявив Рубіо журналістам. "Я думаю, що шанси на це великі", – сказав він, додавши, що обидві країни знайдуть "взаємоприйнятну дату".

Пекін охарактеризував зустріч як "прагматичну і конструктивну", і обидві країни домовилися посилити комунікацію та діалог на всіх рівнях, а також врегулювати розбіжності та розширити співпрацю.

Як повідомлялось, Рубіо заявив журналістам у четвер про свій намір порушити у розмові з Ваном питання занепокоєння США щодо підтримки Китаєм Росії у війні проти України.