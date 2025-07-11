Інтерфакс-Україна
Політика
16:37 11.07.2025

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

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МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

Українська сторона не бачила "нових концепцій", запропонованих РФ щодо врегулювання російської війни, про що повідомив держсекретар США Марко Рубіо після переговорів із Сергієм Лавровим, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в Києві в пʼятницю.

"Щоб висловити своє ставлення, мені потрібно побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні, цю концепцію не бачив", - сказав він.

У МЗС також підкреслили, що якщо Україні передадуть "цю концепцію", то будуть її вивчати.

"Але поки що ми бачимо не концепцію, а конкретні російські удари по наших містах і громадах та щоденний терор. Нам здається, що російські удари набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру, ніж будь-які концепції, які ніхто не бачив", - зазначив Тихий.

Він додав, що Україна чекатиме контактів, аби прояснити ситуацію про те, "які сигнали доносилися".

Водночас речник закликав дивитися не на заяви РФ, що "як правило є брехливими", а на дії.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі із Сергієм лавровим 10 липня заявив, що нібито Кремль запропонував "новий підхід" до врегулювання війни в Україні. Втім, детальної інформації щодо змісту цієї пропозиції держсекретар не надав.

Лавров не став коментувати ці слова Рубіо.

Теги: #війна #рф #мзс

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