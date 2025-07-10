Поки Путін відмовляється від миру, ми мобілізуємо більше підтримки для України - Стармер

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Поки РФ відмовляється від миру, Коаліція охочих мобілізує більше підтримки для України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після двосторонніх переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Ми щойно спільно провели засідання Коаліції охочих, у якому вперше взяли участь представники Сполучених Штатів. Ми оголосили про плани створення нових багатонаціональних сил в Україні зі штаб-квартирою в Парижі, щоб бути готовими підтримати мирну угоду, коли вона буде укладена. Але поки Путін відвертається від миру, ми зараз мобілізуємо більше підтримки для України, щоб захистити її народ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Стармер на спільній з Макроном пресконференції.

Окремо він наголосив, що "зараз, як єдині ядерні держави Європи і лідери НАТО, ми відіграємо важливу роль у збереженні миру і безпеки на цьому континенті".