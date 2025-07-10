Інтерфакс-Україна
Політика
13:43 10.07.2025

Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого

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Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа і все американське керівництво бути надалі з Європою і наголосив, що вони разом сповідують спільні ідеали.

"Послання до Вашингтону, до президента Дональда Трампа: залишайтесь з нами, залишайтесь з Європою. Ми прагнемо того ж самого: нам потрібний стабільний політичний порядок в цьому світі. Ми всі, європейці та американці, маємо бути разом. Це наші спільні ідеали", - сказав Мерц на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Пізніше спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог під час виступу на полях конференції від імені США відповів Мерцу: "Ми з вами, ми тут".

Теги: #urc2025 #мерц

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