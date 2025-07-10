Інтерфакс-Україна
Політика
12:03 10.07.2025

Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

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Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

Міністерство закордонних справ України напередодні дня вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі виступило з заявою "щодо трагічних сторінок в історії українсько-польських відносин".

"Напередодні дня, коли Республіка Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, Україна розділяє біль і скорботу польського народу. Водночас ми не забуваємо про численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства, політичних репресій та депортацій на території Польщі. Україна вшановує пам’ять усіх загиблих незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання. Не можна забувати, що Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. На жаль, деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті українського МЗС.

Зазначено, що народи України та Польщі мають моральний обов’язок — "не лише перед пам’яттю загиблих, а й перед сучасними та прийдешніми поколіннями" — зберігати спадок співпраці, взаємної довіри та стратегічного партнерства. Україна виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, та розраховує на "розважливість польських партнерів в оцінках подій нашого спільного історичного минулого".

"Заради збереження єдності в захисті нашої свободи від спільного ворога, Росії, ми прагнемо вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин в конструктивному дусі. Україна довела це конкретними кроками у попередні місяці. Був відновлений процес ексгумацій і конструктивний діалог з історичних питань. Розраховуємо, що ця робота триватиме без політизації… Відзначаємо конструктивну співпрацю з Республікою Польща у… належному впорядкуванні місць поховань і встановленні імен усіх загиблих. Продовження цієї спільної роботи сприятиме зміцненню взаєморозуміння між нашими народами та утвердженню історичної справедливості й пам’яті про події минулого", - зазначено в заяві.

В зовнішньополітичному відомстві наголосили, що добросусідські відносини України та Польщі залишаються важливими "для обох країн з огляду на спільні інтереси та історичну близькість наших народів, а також виклики та загрози, які несе для нас російський агресор".

"Ми щиро вдячні Польщі за всебічну допомогу, яка надається нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ця підтримка стала проявом справжньої солідарності з Україною. Тільки разом ми зможемо подолати нашого спільного ворога – державу-агресора Росію - та захистити свободу України та Польщі", - резюмує заява МЗС.

 

Теги: #польща #волинська_трагедія #мзс

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