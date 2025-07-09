Інтерфакс-Україна
Політика
16:37 09.07.2025

Захист прав людини в умовах агресії РФ набуває додаткової важливості – коментар МЗС щодо меморандуму єврокомісара з прав людини

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Захист прав людини в умовах агресії РФ набуває додаткової важливості – коментар МЗС щодо меморандуму єврокомісара з прав людини

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) підтримали заклик Комісара Ради Європи з прав людини Майкла О’Флаерті до інтеграції прав людини у повоєнну відбудову України, з особливою увагою до потреб жінок і дітей, вразливих груп населення, а також ветеранів.

"Українська сторона уважно вивчатиме оцінки Комісара Ради Європи з прав людини та зауважує, що захист прав людини в умовах триваючої російської агресії набуває додаткової важливості. При цьому мають повною мірою враховуватися потреби забезпечення обороноздатності держави та особливості воєнного стану", - йдеться в коментарі МЗС щодо меморандуму єврокомісара за підсумками його візиту в Україну.

У відомстві відзначили, що органи виконавчої влади України разом з громадянським суспільством працюють над оновленням Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховуватиме нові реалії. "Поділяємо думку Комісара О’Флаерті, що набуття Україною членства в Європейському Союзі сприятиме швидшому досягненню довгострокових цілей у сфері прав людини", - йдеться в коментарі.

В МЗС висловили згоду з твердженням, що винні в грубих порушеннях прав людини, вчинених унаслідок російської агресії, мають понести справедливе покарання. "У цьому зв’язку ще раз наголошуємо на важливості створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей орган доповнить архітектуру міжнародного кримінального правосуддя стосовно тих, хто порушує основоположні норми міжнародного права та намагається знищити цілі держави", - відзначили у відомстві.

У зовнішньополітичному відомстві поділяють переконання комісара, що агресія РФ проти України, яка розпочалася ще у 2014 році, є "війною цінностей" і становить екзистенційну загрозу демократії, правам людини та міжнародному праву.

Теги: #меморандум #відбудова_україни #інтеграція #мзс

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