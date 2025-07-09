Шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини - єврокомісар

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті переконаний, що шлях України до вступу до Європейського союзу несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода.

"На думку комісара, шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода. Ці два набори зобов'язань необхідно узгодити. Це означає, що будь-яка мирна угода має бути сумісною із зобов'язаннями України щодо прав людини в процесі її вступу до ЄС", - йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, опублікованому єврокомісаром О'Флаерті на сайті Офісу Ради Європи в Україні у середу.

Він відзначає, що вперше країна-кандидат до ЄС прагне вступу до ЄС, одночасно захищаючись від війни агресії, і в результаті виникли нові питання, які раніше не розглядалися, пов'язані між вступом до ЄС та мирними переговорами.

"Будь-яка країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати ключовим критеріям вступу, включаючи стабільність інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин. У міру просування України шляхом вступу вона повинна впроваджувати законодавство ЄС, проводячи правові, судові, антикорупційні та інші реформи… Україна досягла прогресу в дотриманні основоположних прав. Однак, залишаються деякі невирішені питання. Наприклад, Україні необхідно повністю імплементувати Стамбульську конвенцію, прийняти законодавство про захист даних відповідно до acquis ЄС, покращити умови утримання у в'язницях відповідно до стандартів CPT, просунути деінституціалізацію дорослих з інвалідністю та людей похилого віку, а також покращити ситуацію зі свободою ЗМІ. Хоча постконфліктний перехід України ще не розпочався, вкрай важливо вирішити ці питання", - відзначається в меморандумі.

О'Флаерті вказує, що мирні переговори повинні забезпечити, щоб будь-яка досягнута угода підтримувала цілі України щодо інтеграції в ЄС, що стосуються прав людини. Крім того, мирні переговори повинні створити основу для постконфліктної реконструкції, що підтримує довгострокові цілі України щодо захисту прав людини та інтеграції в ЄС. "У міру того, як країна відбудовується, їй знадобиться міжнародна допомога для досягнення критеріїв у сфері прав людини, встановлених ЄС", - відзначив він.

Комісар О'Флаерті здійснив візит до України 17-21 березня і зосередив його на важливості включення прав людини як керівних принципів до будь-яких переговорів щодо миру. Комісар зазначає, що справедливого, тривалого та ефективного миру можна досягти лише шляхом його закріплення в міжнародній системі прав людини. Меморандум сприяє інтеграції прав людини в мирні переговори, поєднуючи точки зору як правозахисників, так і фахівців з врегулювання конфліктів.