Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що він не несе відповідальності за призупинення поставок зброї до Києва та запевнив, що США нададуть "стільки військової допомоги, скільки зможуть". Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, обізнані з деталями розмови.

"Трамп повідомив Зеленському в телефонній розмові в п'ятницю, що він розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану в минулому місяці, але не наказував міністерству заморозити постачання зброї", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

При цьому прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила на брифінгу в понеділок, що саме міністр оборони Піт Гегсет, вступивши на посаду, розпорядився провести перевірку, "щоб переконатися, що все, що виходить за межі країни, відповідає інтересам Америки".

Також, як зазначили джерела, Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть "стільки військової допомоги, скільки зможуть".

Як повідомив представник Міністерства оборони, Об'єднаний штаб Пентагону завершив оцінку замороженої допомоги Україні. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн готує рекомендацію Гегсету щодо того, чи варто відновити постачання.

Також, за даними співрозмовників видання, Рада національної безпеки Білого дому збереться у вівторок, щоб обговорити, як просуватися далі з поставками зброї в Україну.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Politico, США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей спецпосланця Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умеровим цього і наступного тижня.

Трамп також заявив про готовність надати більше зброї Україні через інтенсивні обстріли. "Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз по них сильно бʼють. Справді сильно. Ми мусимо надіслати більше зброї. Передусім — оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей", — сказав Трамп.

Згодом у Пентагоні заявили, що відправлять додаткове озброєння в Україну за дорученням президента Дональда Трампа.