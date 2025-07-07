Інтерфакс-Україна
Політика
17:35 07.07.2025

Адвокати Порошенка подають заяву про злочин через не випуск політика на конференцію з відновлення в Римі

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Адвокати Порошенка подають заяву про злочин через не випуск політика на конференцію з відновлення в Римі
Фото: https://eurosolidarity.org/

Адвокати народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко заявляють про злочин у зв'язку з неотриманням їх підзахисним дозволу виїхати за кордон і взяти участь у Конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10-11 липня, повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"Сьогодні адвокати Порошенка подають заяву про злочин щодо порушення рішення суду про не випуск на міжнародний захід народного депутата, який має представляти інтереси країни, інтереси виборців, професійно працювати на країну", – сказала співголова парламентської фракції "Європейська солідарність Ірина Геращенко на брифінгу.

При цьому вона відзначила, що до Риму відправилися більше 20 представників партії "Слуга народу", а також представники забороненої "Опозиційної платформи – За життя".

"У представників ОПЗЖ ніколи не було проблем із випуском – це дуже показово", – зауважила Геращенко, зазначивши, що керівництво парламенту "заблокувало поїздку на цю важливу конференцію, попри офіційне запрошення від спікера італійського парламенту, представників нашої фракції".

Крім Порошенка, не дозволили вихати на конференцію народній депутатці від "Євросолідарності" Вікторії Сюмар. Вона нагадала, що Порошенко вже виграв суди щодо незаконної заборони перетину кордону на початку року.

Як повідомлялося, раніше апеляційна судова інстанція підтвердила рішення Вінницького окружного адміністративного суду про те, що відмова Порошенку у перетині кордону є протиправною.

"Сьомий апеляційний адміністративний суд 27 червня 2025 року апеляційну скаргу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України військова частина 9971 залишив без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20 березня 2025 року – без змін. Отже, чиновники прикордонної служби порушили закон", – повідомив адвокат Ігор Головань.

5 червня з'явилася інформація, що Порошенко не отримав дозволу виїхати за кордон і таким чином взяти участь у з'їзді іспанської Народної партії в Мадриді та Конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10-11 липня.

 

Теги: #закордон #порошенко #відновлення #конференція

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