Інтерфакс-Україна
Політика
19:55 04.07.2025

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

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Угода України та Данії щодо спільного виробництва зброї важлива з погляду безпеки й інвестицій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж є важливе рішення в Європі, у Данії, – наша перша угода про виробництво зброї у Європі для нас, спільне виробництво України та Данії. Це важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Як повідомлялося, Україна та Данія підписали угоду, що відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.

Теги: #данія #україна #зеленський

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