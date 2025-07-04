Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Угода України та Данії щодо спільного виробництва зброї важлива з погляду безпеки й інвестицій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж є важливе рішення в Європі, у Данії, – наша перша угода про виробництво зброї у Європі для нас, спільне виробництво України та Данії. Це важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Як повідомлялося, Україна та Данія підписали угоду, що відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.