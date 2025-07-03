Інтерфакс-Україна
Політика
13:24 03.07.2025

Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

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Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про хаотичність і неузгодженість дій всередині американського політикуму, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Таке болісне рішення було ухвалено в критичний час для України. Швидше за все, це демонструє реальну хаотичність і неузгодженість дій всередині американського політикуму. Попри те, що для нас це виглядає як тиск на Україну, швидше за все такої стратегічної мети це рішення на рівні Пентагону (і навіть не першої особи Пентагону) не мало і не було пропрацьовано з іншими інституціями. Є навіть підозра, що воно не було пропрацьовано і з президентом США", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, разом із тим це свідчить про надзвичайну вразливість України у нинішній ситуації, про непередбачуваність дій одного з ключових партнерів, але також про непрофесійну роботу виконавчої гілки влади зі своїми американськими візаві. Климпуш-Цинцадзе вважає, що без зміни підходів, поведінки, практик і, зрештою, людей, які ведуть цей діалог, важко буде розраховувати на інший результат.

Теги: #зброя #климпуш_цинцадзе #сша

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