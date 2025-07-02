Інтерфакс-Україна
Політика
19:38 02.07.2025

Україна на всіх робочих рівнях з'ясовує зі США деталі по постачанню оборонної підтримки - Зеленський

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Зараз Україна та США на всіх робочих рівнях з'ясовують деталі по постачанню оборонної підтримки, зокрема, ППО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Далі буде

Теги: #україна #зеленський #сша

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