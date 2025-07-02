Макрон "оптимістично налаштований" щодо співпраці з Путіним по Ірану, "трохи менше" щодо України – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу на засіданні Ради міністрів, що він "оптимістично" налаштований щодо рішучості Путіна не допустити виходу Ірану з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), "трохи менше" щодо України, повідомляє Le Figaro з посиланням на речницю уряду.

"Він сказав нам, що досить оптимістично налаштований щодо позиції Володимира Путіна, який дійсно буде проти виходу Ірану з цього договору. Таким чином, це досить сильна і досить важлива позиція для просування до нових рамок для іранської ядерної програми після шкоди, завданої ізраїльськими і американськими ударами. Це дійсно дипломатичне рішення, яке дозволить Ірану залишатися в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї і (отримати) доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до іранської території", - повідомила речниця уряду Софі Прімас.

Відповідаючи на запитання про можливість прогресу у вирішенні конфлікту в Україні, Софі Прімас сказала, що глава держави "трохи менш" оптимістичний.

"Ми бачимо, що Володимир Путін продовжує свої безпрецедентні атаки, в тому числі на цивільні об'єкти. Житлові райони стають мішенями для потужних атак з безпілотників, значних ракетних обстрілів. Питання про припинення вогню було піднято, але Володимир Путін ставить ті ж самі умови (для припинення вогню), які на даний момент не були виконані", - зазначила речниця уряду.