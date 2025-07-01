Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським – ЗМІ

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "з повною впевненістю" його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться "в якомусь відповідному циклі зустрічей", повідомляє агентство PAP у вівторок.

"Зрозуміло, Україна, яка перебуває у стані війни, також є нашим сусідом, і я відвідаю всіх наших сусідів як президент Польщі", — підкреслив нещодавно обраний президент.

Навроцький зазначив, що "йому доведеться поговорити" із Зеленським.

"У Польщі та України багато спільних інтересів, спільних цілей. Є й такі речі, які до сьогоднішнього дня не були врегульовані і не відповідають потребам поляків або їхнім емоціям, як, наприклад, ексгумації на Волині. Тому в дусі партнерства ми, звичайно, будемо зобов'язані вирішувати питання нашого регіону також з президентом Зеленським", — зазначив він.

Також Навроцький вкотре заявив, що "сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО", оскільки, як він зазначив, "вона перебуває у стані війни". Він повторив, що "є противником безумовного вступу України до Європейського союзу".

"Багато держав, у тому числі Польща, чекали роками, щоб виконати конкретні вимоги ЄС і стати його частиною", — зауважив він.

Обраний президент також заявив, що не сумнівається в тому, що "в геополітичному сенсі, з огляду на стратегічні потреби Польщі, нам необхідна співпраця з Україною". Але, як додав політик, "він не змінює своєї думки, що ця співпраця повинна відбуватися на партнерських умовах".

Як повідомлялось, 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що для України важливо зберегти сильний діалог з Польщею, тому будуть запрошувати новообраного президентом Польщі Кароля Навроцького. За словами Зеленського, найголовнішим завданням у роботі між державами буде залишатися питання, як зупинити Росію. Також президент наголосив на важливості єдності між Україною та Польщею.

Джерело: https://www.pap.pl/ru/russian/news/navrockiy-obeschaet-vstretitsya-s-zelenskim-i-otvechaet-sikorskomu